Franta vrea sa interzica promotiile uriase, dupa ce oamenii s-au calcat in picioare pentru Nutella la reducere

"M-am intalnit ieri cu directorul Intermarche. I-am spus ca situatia nu poate sa se repete, ca astfel de scene nu mai pot avea loc in Franta", a declarat Bruno Le Maire pentru postul de radio RTL M, transmite AFP.La finele saptamanii trecute, Intermarche a scos la vanzare un borcan de Nutella de 950 de grame la un pret de 1,41 euro, fata de 4,50 euro in mod normal. Oferta a provocat busculade, pe retelele sociale fiind distribuite imagini cu clientii care se imbulzesc la rafturi.Intrebat daca genul de promotie oferit de lantul de distributie este unul "sanatos", ministrul francez al Economiei a raspuns in mod negativ."Exista un acord semnat de Intermarche si alti distribuitori pentru a nu mai organiza acest gen de promotii. Ei trebuie sa se tina de cuvant", a subliniat Bruno Le Maire, in conditiile in care miercuri urmeaza sa fie prezentat un proiect de lege care sa reglementeze mai bine sectorul de distributie si promotiile.