Franta vrea sa puna punct practicii marcilor de lux de a distruge bunurile nevandute

In timp ce marcile de masa prefera sa reduca preturile pentru a goli rafturile, marcile de lux prefera sa arda unele articole nevandute sau sa le arunce la gunoi in loc sa riste sa isi afecteze imaginea daca aceste articole ar fi regasite in zona articolelor vandute la reduceri."Prea multe companii cred ca este in regula sa arunci sau sa distrugi articole de incaltaminte sau imbracaminte care nu au fost vandute. Acest lucru nu mai poate fi permis. Este socant", a declarat secretarul de stat in Ministerul Ecologiei, Brune Poirson.Aceasta a facut un apel catre marci sa abordeze problema la nivelul industriei, dar a subliniat ca Guvernul va introduce o interdictie.Avertismentul oficialului francez vine dupa ce, la finele anului trecut, Casa de moda Burberry Group Plc a anuntat ca va pune capat practicii de a arde bunurile nevandute, in conditiile in care, in 2017, a distrus bunuri nevandute in valoare de aproximativ 29 de milioane de lire sterline (37 milioane dolari).Analistii apreciaza ca gasirea altor modalitati de a scapa de jachete care costa 2.500 de dolari sau de o pereche de pantofi care costa 1.000 de dolari va fi dificila pentru marcile de lux care nu vor sa doneze produsele nevandute, in conditiile in care materialele diverse ce se regasesc in aceste produse ar putea face dificila reciclarea.