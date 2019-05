Ikea investeste 400 de milioane de euro in noi magazine amplasate central in Franta

Retailerul este renumit pentru marile sale magazine cu o suprafata de peste 20.000 de metri patrati amplasate la marginea oraselor. Insa grupul suedez a fost nevoit sa isi modifice modelul de business pe fondul cresterii concurentei si al preferintei consumatorilor de a comanda mobila online de acasa in loc sa se deplaseze pana la periferia oraselor.Planurile prezentate de Walter Kadnar vin intr-un moment in care Ikea a inaugurat in Paris primul sau magazin din centrul unui oras, parte a unei strategii care vizeaza adaptarea grupului suedez la modificarea obiceiurilor de consum si la cresterea vanzarilor online.Magazinul se afla in districtul Madeleine, o destinatie populara pentru turisti si aproape de principalele atractii ale capitalei Frantei. Zona a fost afectata recent de protestele vestelor galbene.Franta este a treia mare piata a Ikea, dupa Germania si SUA. Ikea are 10.184 de angajati in Franta, unde in anul fiscal 2017-2018 a realizat vanzari de 2,829 miliarde euro, in crestere cu 3% comparativ cu anul fiscal precedent.In ultimii ani, Ikea a deschis cateva magazine cu un format mai mic dar amplasate in centrul oraselor, magazine specializate pe una sau doua categorii de produse precum un showroom la Stockholm dedicat bucatariilor sau un magazin la Londra care ofera servicii de renovare.Tranzitia Ikea spre un model de economie circulara intervine intr-un moment in care multi clienti tineri vor sa isi reduca impactul asupra mediului, preferand sa inchirieze o gama larga de articole, de la haine la automobile, in loc sa le cumpere. Cel mai mare comerciant de mobila se confrunta de asemenea cu o lipsa de entuziasm in randul clientilor pentru a-si asambla singuri mobila precum si de reducerea atractivitatii marilor magazine Ikea amplasate in general la marginea oraselor, pe fondul exploziei comertului online.Magazinul Ikea din Romania a fost al 253-lea deschis in a 35-a tara, pe 21 martie 2007. Pana in luna martie 2010, a fost operat in sistem de franciza locala, iar dupa aceea Ikea Romania a devenit parte din Ikea Group. Acesta detine 367 de magazine in 30 de tari.