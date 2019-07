Lavanda, o mina de aur pentru agricultorii francezi

"Acesta este cel mai bun moment de recoltare pentru cantitatea si calitatea uleiului esential", explica Vincent Jamonet, sef de exploatatie la Drome, sud-estul Frantei.Culturile familiei Jamonet se intind pe o suprafata de 100 de hectare de plante aromatice, dintre care 20 de hectare bio, cu obiectivul de a ajunge la 150 de hectare in total.Motivatia fermierilor pentru a converti campurile de cereale in culturi de lavanda? Imbunatatire biodiversitatii dar si "veniturile care sunt mai mai decat in culturile intensive de tip porumb, grau sau orz".Dupa ce a avut de suferit timp de mai multi ani din cauza unei bacterii, lavanda franceza si-a regasit prosperitatea gratie exploziei aromoterapiei.Plantele parfumate sunt "singura cultura din Franta care inregistreaza o crestere a suprafetelor cultivate" subliniaza Laurent Quadrio, de la camera agricola din Drome.Chiar daca la nivelul agriculturii franceze cu milioanele sale de hectare nu reprezinta decat o mica parte, culturile de plante aromatice au crescut de la 38.000 de hectare in 2010 la 53.000 de hectare in 2016, adica o crestere de 40%, in timp ce alte culturi sufera de pe urma diminuarii suprafetelor cultivate.De asemenea, in zece ani, Franta a trecut de la 1.000 pana la aproximativ 1.400 de producatori de lavanda si in prezent numara 120 de distilerii."In prezent avem o intreaga filiera care permite actorilor sa isi asigure mijloacele de trai si atragerea tinerilor. Trebuie ca piata sa se dezvolte in acelasi ritm. In fiecare an spunem ca piata se va linisti dar nu se intampla asa", explica Alain Aubanel, presedintele comitetului interprofesional al uleiurilor esentiale din Franta (Cihef).Singura problema este ca Bulgaria, care a devansat Franta si in ultimii ani a devenit lider mondial al lavandei traditionale, anunta o productie istorica de ulei esential."Bulgaria va scoate pe piata in acest an 600 de tone, fata de 250-300 de tone anul trecut. Noi avem 120 de tone", precizeaza Alain Aubanel. "Totusi, nu jucam in aceeasi liga. Un vin din Ardeche (un departament in sud-estul Frantei, situat in regiunea Ron-Alpi n.r.) sau un vin renumit de Bordeaux nu este acelasi lucru. Marile case franceze, Dior, Chanel, Guerlain, L'Occitane, L'Oreal, Yves Rocher cumpara lavanda franceza", subliniaza Aubanel.