Parisul ar putea introduce transportul public gratuit pentru a reduce poluarea

Edilul Parisului, Anne Hidalgo, si-a anuntat luni seara intentia de a derula un studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea gratuitatii transportului public, adaugand ca vrea sa includa acest subiect pe agenda dezbaterilor inaintea alegerilor locale din 2020.Hidalgo a precizat ca toate marile orase ale globului incearca sa puna la punct solutii de mobilitate curate si sa imbunatateasca calitatea aerului prin reducerea numarului de automobile de pe strazi, insa acest lucru presupune cresterea atractivitatii transportului public."Pentru a imbunatati transportul public ar trebui nu doar sa il facem mai extins, mai regulat si mai confortabil dar ar trebui si sa regandim sistemul de tarifare", a informat Anne Hidalgo intr-un comunicat de presa.In replica, presedintele Autoritatii de transport din regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului, Valerie Pecresse, a respins propunerea edilului apreciind ca in cazul in care calatorii nu vor plati pentru transportul in comun, costurile vor fi suportate de contribuabili."In prezent, prioritatea noastra este modernizarea transportului. Vanzarile de bilete aduc trei miliarde de euro pe an...avem nevoie de acesti bani", a spus Valerie Pecresse pentru postul Radio Classique.Pecresse, care ar putea fi contracandidatul lui Anne Hidalgo la alegerile municipale din 2020, a mai spus ca ar fi incorect ca transportul public sa fie gratuit pentru parizieni dar nu si pentru cei care traiesc in suburbiile capitalei Frantei.Primarul Anne Hidalgo nu a precizat daca propunerea ei ar viza gratuitatea transportului public doar pentru cei 2,2 milioane de rezidenti ai Parisului sau pentru toti cei aproximativ 12 milioane de locuitori care traiesc in Paris si regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului.Potrivit unui studiu din 2015 al Eurostat, Parisul este pe primele locuri in Europa cand vin vorba de utilizarea transportului public, in conditiile in care peste 60% din locuitorii Parisului utilizeaza metroul, autobuzele sau sistemul de trenuri.In acelasi timp, putin peste 25% din locuitorii Parisului sustin ca utilizeaza automobilul personal pentru a se deplasa la locul de munca.Autoritatea de transport din regiunea Ile-de-France (IDFM) are un buget anual de 10 miliarde euro, din care mai putin de o treime este asigurat de vanzarile de bilete iar restul este asigurate de taxe, in principal o taxa de transport platita de toate firmele care au mai mult de noua angajati si care asigura aproximativ 42% din veniturile IDFM.In prezent, mai multe orase franceze mai mici ofera gratuitate pentru transportul cu autobuzul iar unele orase din Europa, in special capitala Estoniei, Tallinn, au transportul public gratuit.In plus, Guvernul german a anuntat si el ca analizeaza posibilitatea introducerii transportului public gratuit in orasele care au o problema cu calitatea aerului.In prima faza, masura ar urma sa fie testata in cinci orase printre care se numara Bonn si Essen.