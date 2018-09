Statul francez ar putea sa isi vanda participatia de 14% la Air France

Potrivit lui Benjamin Smith, presedintele francez Emmanuel Macron este dispus sa vanda participatia de 14% pe care Parisul o detine la Air France KLM, chir daca exista unele persoane in interiorul companiei care ar dori ca statul sa pastreze aceasta participatie ca o forma de asigurare. Potrivit lui Benjamin Smith, exista "multe alte domenii in care guvernul trebuie sa isi cheltuiasca banii" adaugand ca "la final, este foarte scump sa salvezi o companie aeriana".In replica, ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat ca in prezent nu exista planuri privind vanzarea participatiei detinuta de stat la Air France-KLM. "Aceasta nu este o optiune in prezent. Statul ar fi un prost gestionat daca ar incepe sa isi vanda participatiile la o compane care nu este in ce mai buna forma", a spus Le Maire pentru postul de radio franceinfo radio.Actiunile Air France KLM au inregistrat in acest an o scadere de aproape 40%, in principal ca urmare a valului de greve declansat de sindicatele care vor sa obtina majorari salariale si conditii mai bune de munca.Benjamin Smith a declarat pentru Financial Times ca statul francez nu trebuie sa vina in ajutorul Air France si, in plus, nici nu trebuie sa incerce sa protejeze compania de concurenta. "Guvernul a comunicat in mod clar ca aceasta nu este o pista buna", a spus Smith.Guvernul francez este cel mai mare actionar individual de la Air France KLM cu o participatie de 14%, urmat de companiile aeriene Delta Airlines si China Eastern Airlines (600115.SS) care detin fiecare un pachet de 8,8% din actiunile Air France KLM.