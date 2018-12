Transportul public va fi gratuit in regiunea Parisului de Anul Nou

"Zece linii de trenuri si RER, sase lunii de metrou si numeroase linii de autobuz vor functiona toata noaptea", a informat intr-un comunicat de presa Autoritatea de transport din regiunea Ile-de-France (IDFM) . De asemenea, la sfarsitul programului normal de functionare, ora 02:15, sase linii de metrou (1, 2, 4, 6, 9 si 14) vor continua sa deserveasca anumite statii, transmite AFP.Daca liniile A si B de tren regional RER vor circula in ambele sensuri de mers toata noaptea, liniile C si D precum si anumite tronsoane din liniile H, J, L, N, P si R de tren regional RER precum si trenurile de suburbie (Transilien) vor circula cu frecventa variabila si numai in sensul Paris-suburbii.Reteaua de autobuze de noapte (Noctilien) "va fi adaptata pentru aceasta seara speciala si in functie de constrangerile de circulatie, de perimetrele de securitate si in completarea retelei de transport feroviar", a precizat Autoritatea de transport din regiunea Ile-de-France.In luna martie a acestui an, edilul Parisului, Anne Hidalgo, si-a anuntat intentia de a derula un studiu de fezabilitate cu privire la posibilitatea gratuitatii transportului public, adaugand ca vrea sa includa acest subiect pe agenda dezbaterilor inaintea alegerilor locale din 2020. Primarul Anne Hidalgo nu a precizat atunci daca propunerea ei ar viza gratuitatea transportului public doar pentru cei 2,2 milioane de rezidenti ai Parisului sau pentru toti cei aproximativ 12 milioane de locuitori care traiesc in Paris si regiunea Ile-de-France, din jurul Parisului.Potrivit unui studiu din 2015 al Eurostat, Parisul este pe primele locuri in Europa cand vine vorba de utilizarea transportului public, in conditiile in care peste 60% dintre locuitorii Parisului utilizeaza metroul, autobuzele sau sistemul de trenuri. In acelasi timp, putin peste 25% dintre locuitorii Parisului sustin ca utilizeaza automobilul personal pentru a se deplasa la locul de munca.Autoritatea de transport din regiunea Ile-de-France (IDFM) are un buget anual de 10 miliarde euro, din care mai putin de o treime este asigurat de vanzarile de bilete iar restul este asigurate de taxe, in principal o taxa de transport platita de toate firmele care au mai mult de noua angajati si care asigura aproximativ 42% din veniturile IDFM.In prezent, mai multe orase franceze mai mici ofera gratuitate pentru transportul cu autobuzul iar unele orase din Europa, in special capitala Estoniei, Tallinn, au transportul public gratuit. In plus, Guvernul german a anuntat si el ca analizeaza posibilitatea introducerii transportului public gratuit in orasele care au o problema cu calitatea aerului. In prima faza, masura ar urma sa fie testata in cinci orase printre care se numara Bonn si Essen.