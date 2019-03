Trenurile Eurostar vor putea circula in Franta chiar si in cazul unui 'no deal Brexit'

"Societatii Eurostar France SAS i-a fost acordata o autorizatie de companie feroviara valabila pentru a efectua servicii de transport de pasageri", se arata in anuntul publicat joi in Monitorul Oficial, care vine in urma unei solicitari formulate de compania Eurostar France SAS la data de 12 februarie. Anuntul precizeaza ca "aceasta autorizatie nu confera, in sine, dreptul de acces la infrastructura feroviara care este guvernata de reglementarile aplicabile fiecarei tari din Uniunea Europeana".Operatorii feroviari care nu detin decat o autorizatie britanica, cum era cazul pana acum pentru Eurostar, nu vor mai putea circula automat pe caile ferate europene in cazul unui Brexit fara un acord.Compania Eurostar este detinuta in proportie de 55% de SNCF, compania nationala de cai ferate din Franta, restul actiunilor fiind detinute de Caisse de depot et placement du Quebec (30%), fondul britanic Hermes Infrastructure (10%) si compania nationala de cai ferate din Belgia (5%) . Aceasta companie opereaza trenurile de mare viteza care fac legatura intre Londra si Paris, Bruxelles si Amsterdam via tunelul de sub Canalul Manecii.Premierul britanic Theresa May a plecat joi la Bruxelles, in marja summitului Consiliului European, pentru a incerca sa convinga UE sa aprobe amanarea Brexit-ului. Dupa aproape trei ani de cand britanicii au votat prin referendum iesirea tarii din UE si cu doar noua zile inainte de data oficiala a retragerii, 29 martie 2019, politicienii britanici se cearta in continuare in privinta modului, a datei si chiar a posibilitatii ca Regatul Unit sa paraseasca blocul la care a aderat in 1973.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri seara ca liderii statelor UE sunt dispusi sa accepte "o scurta prelungire" a perioadei care precede Brexit-ul, insa doar daca parlamentul britanic va aproba acordul iesirii Regatului Unit din UE deja negociat cu premierul Theresa May.