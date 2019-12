Washingtonul ameninta cu noi taxe vamale de 100% pentru produsele franceze

Acest anunt este urmare a unei anchete deschise in iulie de reprezentantul american pentru Comert (USTR) care a ajuns la concluzia ca legislatia franceza numita GAFA (acronimul de la Google, Amazon, Facebook si Apple) aduce prejudicii firmelor americane.In plus, USTR a facut cunoscut intr-un comunicat ca intentioneaza sa deschida o ancheta impotriva Austriei, Italiei si Turciei pentru a stabili daca taxele din domeniul digital ameninta firmele americane.Franta nu intentioneaza sa revina asupra deciziei de a introduce o taxa pe veniturile realizate de marile companii din domeniul Internetului, a declarat marti secretarul de stat in Ministerul francez al Economiei, Agnes Pannier-Runacher, dupa ce Washingtonul a amenintat ca va riposta prin introducerea unor tarife vamale suplimentare pentru o serie de produse franceze, transmite AFP."Este foarte clar ca nu trebuie sa dam inapoi in acest dosar care din punct de vedere economic are sens si care tine de justitia fiscala", a spus Agnes Pannier-Runacher pentru postul Sud Radio, facand referire la taxa digitala introdusa de Franta. "Trebuie sa fim combativi cu privire la acest subiect", a mai spus Agnes Pannier-Runacher, reamintind ca taxa nu vizeaza doar platformele digitale americane ci se aplica si platformelor franceze.Separat, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, a calificat si el drept "inacceptabile" amenintarile americanilor impotriva taxei franceze si a avertizat Washingtonul ca UE ar putea raspunde in forta. "Acesta nu este un comportament la care ne asteptam din partea SUA vis a vis de unul din principalii sai aliati, Franta, si la modul general fata de Europa. In cazul unor noi sanctiuni americane, Uniunea Europeana va fi gata sa riposteze", a declarat Le Maire pentru postul Radio Classique.Guvernul francez a anuntat in luna decembrie 2018 ca va introduce o taxa nationala pentru gigantii Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Aceasta taxa, care a fost votata intr-un proiect de lege prezentat in luna martie a acestui an, prevede impozitarea cu 3% a marilor companii din sectorul digital si se va aplica pe cifra de afaceri realizata in Franta de gigantii din domeniul digital. Aceasta taxa vizeaza marile companii care au o cifra de afaceri mondiala din activitatile digitale de 750 milioane de euro si o cifra de afaceri in Franta de peste 25 milioane euro si nu afecteaza start-upurile. Taxa ar urma sa aduca aproape 500 milioane de euro la bugetul statului francez in 2019.In replica, luni seara, administratia Trump a amenintat ca va impune tarife vamale suplimentare, ajungand pana la 100%, pe produse franceze in valoare de 2,4 miliarde de dolari, ca raspuns la introducerea in Franta a unei taxe pe veniturile realizate de gigantii americani din domeniul Internetului.