2018 a fost un nou an record pentru exporturile Germaniei

Oficiul Federal de Statistica a anuntat vineri ca anul trecut exporturile de bunuri ''Made in Germany'' au crescut cu 3%, pana la nivelul record de 1.317,9 miliarde euro, dupa un avans de 6,2% inregistrat in 2017. In special la finele anului trecut, exportatorii germani au fost afectati de tensiunile globale, in conditiile in care in decembrie 2018 exporturile au scazut cu 4,5% comparativ cu aceeasi luna a anului 2017.De asemenea, datele oficiale arata ca importurile Germaniei au crescut cu 5,7% anul trecut, pana la nivelul record de 1.090 miliarde euro, un ritm de crestere mai rapid decat cel al exporturilor, ceea ce a redus excedentul balantei comerciale pana la 227,8 miliarde euro in 2018, de la un nivel de 247,9 miliarde euro in 2017.Pentru acest an, Asociatia Exportatorilor Germani (BGA) se asteapta ca exporturile sa continue sa creasca."In pofida unei probabilitati ridicate privind un Brexit dezordonat, ne asteptam ca exporturile germane sa creasca in acest an cu pana la 3%", a declarat presedintele BGA, Holger Bingmann.Tensiunile comerciale dintre China si SUA, precum si posibilul impact al unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana, au determinat deja autoritatile de la Berlin sa isi revizuiasca estimarile de crestere pentru acest an de la 1,8% la 1%, in conditiile in care un deceniu de crestere economica neintrerupta a motorului economiei europene se apropie de sfarsit.