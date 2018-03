Angajatii Deutsche Bank au bonusuri tot mai mari, chiar daca banca e pe pierdere de ani de zile

Strategie nemteasca:

Conform rezultatelor sale auditate publicate vineri, Deutsche Bank a inregistrat in 2017 pierderi de 751 milioane de euro, cu mult peste pierderile de 497 milioane euro conform rezultatelor preliminare publicate anterior. In pofida pierderilor, sumele alocate pentru plata bonusurilor au fost majorate pana la 2,275 miliarde euro, de la 546 milioane euro in 2016, informeaza Reuters.Directorul general John Cryan a aparat decizia de a majora bonusurile catalogand-o drept un efort de a pastra angajatii talentati."Daca vrem sa ne ridicam la nivelul asteptarilor ca suntem cea mai mare banca europeana cu o retea globala, trebuie sa investim in angajatii nostri, astfel incat sa putem oferi cele mai bune solutii pentru clientii nostri", a subliniat John Cryan, intr-o scrisoare adresata actionarilor.Bancherii de investitii de la Deutsche Bank vor primi mai mult de jumatate din valoare totala a bonusurilor, compensatiile lor variabile urmand sa se ridice la 1,42 miliarde euro. De asemenea,