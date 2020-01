Bancile germane sunt in criza... de seifuri in care sa-si mai tina banii!

Potrivit datelor publicate vineri de Banca centrala a Germaniei (Bundesbank), detinerile de numerar ale bancilor germane au atins un nivel record de 43,4 miliarde de euro in luna decembrie 2019, adica de aproape trei ori mai mult decat la finele lunii mai 2014, luna de dinaintea anuntului Bancii Centrale Europene ca va incepe sa perceapa comisioane pentru depozitele constituite de bancile comerciale."In zilele astea e mai bine sa pastrezi fondurile in numerar decat sa le depozitezi la BCE. Aceasta in pofida riscurilor, costurilor cu asigurarilor si problemelor logistice pe care le implica o astfel de optiune. Este o demonstratie ridicola a consecintelor politicii BCE in domeniul dobanzilor", a declarat Andreas Schulz, care conduce o banca de economii in apropiere de Berlin.In prezent nu exista spatii suficiente pentru numerarul pe care multe banci vor sa il pastreze. Pro Aurum, un trader de metale pretioase din Munchen, a primit mai multe solicitari de la banci care voiau sa stocheze numerar in seifurile sale. Cu toate acestea, firma a fost nevoita sa refuze astfel de solicitari pentru ca nu avea spatiile libere necesare."Dobanzile negative practicate de BCE fac atractiva pastrarea numerarului. Acesta este doar inceputul. Daca lucrurile continua vom vedea un boom pentru producatorii de seifuri si companiile de securitate", sustine Frank Schaeffler, parlamentar german din partea Partidului Liber Democrat, de opozitie.Acceptarea de depozite cu care sa finantezi creditele este in centrul industriei bancare insa in prezent bancile europene sunt inundate cu lichiditati si sustin ca nu pot sa transfere aceste lichiditati sub forma creditelor. In aceste conditii, bancile trebuie sa se descurce cu cantitati de numerar in valoare de miliarde de euro pe care trebuie sa le depoziteze la BCE sau sa gaseasca alta solutie pentru ele.Germania este afectata in mod deosebit de acest fenomen pentru ca cetatenii sai sunt campioni in Europa cand vine vorba de economisire si evita produsele bancare mai riscante. Potrivit economistilor de la Deutsche Bank, in anul 2017 rata de economisire in Germania a fost de aproximativ 10%, dublu comparativ cu media din zona euro. De asemenea, potrivit DZ Bank AG, anul trecut germanii pastrau doar 21% din activele lor financiare in valoare de 6.600 miliarde dolari sub forma fondurilor de investitii, actiuni certificate si obligatiuni.Germanii erau renumiti si inainte pentru dragostea lor pentru banii fizici. Pana in 2017, numerarul era responsabil pentru mai mult de jumatate din numarul total al tranzactiilor, potrivit Bundesbank. Acest fapt explica de ce bancile nu sunt singurele care stocheaza numerar. Indivizii instariti recurg si ei din ce in ce mai mult la stocarea de numerar, posibil pentru a evita comisioanele la bancile lor."Asistam la cerere in crestere pentru cutiile noastre de valori, in mod frecvent pentru stocarea de bani. Acest nivel ridicat de cerere dureaza de cateva luni si ne extindem in mod constant capacitatile", a declarat Markus Weiss, director operational la Degussa Goldhandel, o companie care vinde aur si ofera clientilor spatii in care sa isi depoziteze obiectele de valoare.