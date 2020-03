Bavaria anunta un fond de zece miliarde de euro pentru a atenua impactul pandemiei

Fondul va permite autoritatilor locale din Bavaria sa achizitioneze participatii in companiile care se confrunta cu dificultati, pentru preveni falimentele. De asemenea, prin intermediul fondului, companiile cu pana la 250 de angajati vor putea solicita imprumuturi, intre 5.000 si 30.000 euro.Bavaria nu se confrunta acum cu probleme economice, in regiunea industriala din sudul Germaniei aflandu-se noua dintre cele 30 de companii importante incluse in indicele principal DAX 30 al Bursei din Frankfurt, inclusiv BMW, Siemens si Adidas.Anuntul autoritatilor din Bavaria vine dupa ce Guvernul de la Berlin a anuntat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, in valoare de cel putin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemie, oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-si tine afacerile pe linia de plutire."Nu exista o limita superioara a creditului oferit de KfW (banca de dezvoltare detinuta de stat), acesta este cel mai important mesaj", a afirmat ministrul german Finante, Olaf Scholz.Garantiile, echivalentul a 614 milliarde de dolari, sunt doar inceputul. "Am promis ca nu vom esua din cauza lipsei banilor si a vointei politice. Asta inseamna ca nicio companie viabila, niciun loc de munca nu ar trebui sa se confrunte cu probleme", a declarat ministrul Economiei, Peter Altmaier.Pachetul de masuri, chiar in prima faza, este mai mare decat ajutorul de 500 de milliarde de euro oferit de Guvernul german in timpul crizei financiare din 2008.