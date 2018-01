Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, din cauza vremii

Asociatia estimeaza ca pe ansamblul anului 2017 vanzarile berarilor germani s-au cifrat la 9,4 miliarde litri, in scadere fata de 9,6 miliarde de litri in 2016. Chiar daca cantitatea de bere vanduta a scazut, a crescut numarul producatorilor de bere, pe fondul continuarii tendintei de crestere a marcilor artizanale si regionale."Vizitele la berarii au fost deseori amanate din cauza vremii", a subliniat Asociatia berarilor germani. Un alt factor care a stat la baza declinului vanzarilor au fost exporturile mai mici.Pentru acest an, berarii germani isi pun sperantele in Campionatul Mondial de Fotbal, care va fi gazduit de Rusia, pentru cresterea vanzarilor. De asemenea, mizeaza pe cresterea popularitatii berilor fara alcool.Germania este al patrulea producator mondial de bere, dupa China, SUA si Brazilia. Vanzarile de bere in Germania sunt in scadere de mai multi ani insa, in trecut, exporturile au reusit sa compenseze o parte din scaderea vanzarilor pe piata interna.In 2017, berea de tip, cu un gust intens de hamei, a ramas cel mai popular tip de bere in Germania controland 50% din vanzari, cu mult in fata berilor din grau, care au controlat 7% din piata.