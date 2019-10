Berlinul va plafona chiriile in urmatorii cinci ani

Plafonarea va afecta 1,5 milioane de locuinte construite inainte de 2014, in urma plangerilor indelungate ale berlinezilor, care sustin ca orasul lor, odata faimos pentru ca era accesibil, a devenit mult prea scump.Noua lege prevede inghetarea chiriilor la cele 1,5 milioane de locuinte si stabilirea unei limite superioare, de 9,80 euro (10,90 dolari) pe metru patrat, cifra care nu include costurile suplimentare, cum ar fi apa, electricitate si incalzirea locuintei. Limita superioara este valabila pentru noile contracte de inchiriere.Sectorul imobiliar a criticat masura, apreciind ca va avea un impact negativ asupra construirii de noi locuinte si a investitiilor in renovarea locuintelor.Chiar daca chiriile in Berlin au crescut, ele sunt mult sub nivelul celor din Londra, Barcelona, Rotterdam, Milano si Paris. Un apartament cu doua camere in Berlin, intr-o zona la moda, Prenzlauer Berg, costa aproximativ 1.500 de euro pe luna, aproape jumatate fata de costul unui apartament similar in Primrose Hill din Londra.Potrivit datelor Eurostat, jumatate dintre germani sunt chiriasi. In timp ce in Romania aproximativ 96% dintre persoane locuiesc in apartamente sau case proprietate personala, cel mai mare procent din UE, in Germania proportia este de 51,7%.