Bundesbank avertizeaza ca economia germana ar putea intra in recesiune in T3

"Economia ar putea sa se contracte din nou in trimestrul al treilea", a apreciat Bundesbank in raportul sau lunar. Perioada iulie-septembrie ar fi al doilea trimestru consecutiv de contractie a economiei germane, definitia obisnuita a recesiunii, dupa un declin de 0,1% in perioada aprilie-iunie 2019."Principalul motiv pentru acest lucru este continuarea incetinirii in industrie", sustine Bundesbank, mentionand un declin semnificativ al comenzilor si diminuarea increderii in randul companiilor manufacturiere. Chiar daca consumul intern continua sa sprijine economia germana, piata muncii da deja semne de slabiciune iar increderea in sectorul serviciilor este deja in scadere", a adaugat Bundesbank.Pana la inceputul acestei luni, economistii mizau in cazul Germaniei pe o crestere de 0,2% in acest trimestru. Intre timp, insa, o serie de institutii importante precum Deutsche Bank si-au revizuit estimarile. Principala ingrijorare pentru multi analisti este ca tensiunile comerciale globale vor agrava problemele din sectorul manufacturier si eventual se vor extinde si asupra sectorului serviciilor.Chiar daca pana acum, autoritatile germane au respins ideea de a stimula cheltuielile publice pentru a contracara incetinirea economiei, ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a spus ca Berlinul are spatiul fiscal de rezerva necesar pentru a contracara orice criza economica viitoare. Scholz a spus ca criza financiara globala din 2008/2009 a costat Germania aproximativ 50 miliarde euro iar, daca va fi nevoie, Guvernul de la Berlin ar putea aloca din nou aceasta suma.