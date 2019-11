Bundesbank: Economia Germaniei va stagna, dar nu va intra in recesiune

Germania a evitat la limita intrarea in recesiune, definita tehnic ca doua trimestre consecutive de scadere a Produsului Intern Brut, gratie unui avans de 0,1% in perioada iulie-septembrie 2019. Aceasta dupa ce in trimestrul al doilea economia germana s-a contractat cu 0,2%."Incetinirea economiei germane va continua, probabil, in trimestrul patru 2019. Cu toate acestea, probabil ca nu se va inrautati semnificativ. Asa cum stau lucrurile in prezent, productia economica totala ar putea stagna", sustine Bundesbank in buletinul sau economic lunar.Bundesbank a scos in evidenta unele semne promitatoare de stabilizare: asteptarile companiilor s-au imbunatatit, iar comenzile industriale au fost constante in ultimele luni. Consumul privat ar trebui sa continue sa sustina cresterea economica in trimestrul patru gratie unei piete a muncii solide si cresterii salariilor, iar politica fiscala expansionista ar trebui sa ofere si ea un stimulent."In ceea mai mare parte, economia va calca apa in a doua jumatate a anului. In prezent nu exista motive sa ne temem ca Germania va intra in recesiune", sustine Bundesbank.Potrivit Eurostat, Germania a fost principalul partener comercial al Romaniei, in 2017, in conditiile in care 20% din exporturile si importurile de bunuri ale Romaniei au avut ca destinatie sau au venit din prima economie europeana. La nivelul UE, Germania a fost principala destinatie a bunurilor exportate de 17 state membre si una din primele trei destinatii pentru 22 de state membre.