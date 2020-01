Ritmul de crestere economica al Germaniei, la cel mai redus nivel de la criza datoriilor din zona euro

Bundesbank:

Germania, cea mai mare putere europeana, s-a confruntat anul trecut cu efectele incetinirii economiei Chinei si ale razboiului comercial initiat de administratia presedintelui american Donald Trump.Bundesbank previzioneaza ca PIB-ul Germaniei a crescut cu doar 0,6% anul trecut, ceea ce ar putea fi cel mai rau an din 2013, cand zona euro incepea sa iasa din criza datoriilor.In sectorul industriei, punctul forte al Germaniei in ultimii ani, "declinul a fost semnificativ, intr-o gama larga de sectoare" deoarece exporturile si investitiile s-au deteriorat.In schimb, sectorul serviciilor si cel al constructiilor si-au continuat cresterea, se arata in raportul Bundesbank.