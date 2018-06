Ce fac nemtii pentru a avea chirii decente in orase precum Munchen, Hamburg, Frankfurt sau Berlin

Potrivit acestor documente, proprietarii de locuinte vor trebui sa explice chiriasilor de ce au decis sa majoreze chiriile mai mult decat limita acceptata, iar chiriasii vor putea sa obtina mai usor returnarea unor majorari excesive ale chiriilor. In acelasi timp, va fi introdusa o limita pentru majorarea chiriei, ca urmare a unor lucrari de renovare.Pentru a raspunde ingrijorarilor provocate de cresterea preturilor si chiriilor la proprietatile imobiliare, in anul 2015 legea a fost modificata pentru a limita majorarile de chirii pentru noii chiriasi in unele dintre zonele cele mai populate. De atunci, chiriile nu pot fi majorate cu mai multe de 10% fata de media locala, exceptand situatia in care fostii chiriasi plateau mai mult. Cu alte cuvinte, proprietarii nu erau fortati sa reduca chiriile.Cu toate acestea, prevederile s-au dovedit mai putin eficiente decat se intentiona, iar in ultima perioada au crescut presiunile politice pentru imbunatatirea legislatiei.Ministrul german al Justitiei, Katarina Barley, membru al Partidului Social Democrat, spera sa vina in intampinarea membrilor propriului partid care sunt foarte interesati de acest subiect.Una dintre probleme este ca deseori noii chiriasi nu stiu care era chiria platita de fostii chiriasi sau daca lucrarile de renovare justifica o majorare a chiriei. Cu toate acestea, asociatiile care ii reprezinta pe chiriasi au calificat planurile consultate de Reuters ca fiind simple modificari de fatada care nu ii ajuta pe chiriasi.Migratia oamenilor spre marile orase din Germania si lipsa de locuinte disponibile a dus la cresterea chiriilor. Printre orasele cu cele mai mai chirii sunt: Munchen, Koln, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt si Berlin.Banca Centrala a Germaniei a avertizat ca preturile proprietatilor imobiliare din orasele germane ar putea fi supraevaluate cu 15 pana la 30%, sugerand ca este posibil sa se formeze o bula speculativa pe piata imobiliara, ceea ce ar reprezenta un risc potential pentru stabilitatea financiara.Potrivit datelor Eurostat, jumatate dintre germani sunt chiriasi. In timp ce in Romania aproximativ 96% dintre persoane locuiesc in apartamente sau case proprietate personala, cel mai mare procent din UE, in Germania proportia este de 51,7%.