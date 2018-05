Cum a reusit Trump sa puna frana cresterii economiei Germaniei

Este al 15-lea trimestru de crestere consecutiva a economiei germane, contribuind la cea mai indelungata faza de crestere economica din 1991, a subliniat Destatis, transmit DPA, Financial Times si Deutsche Welle.Economistii se asteptau la o incetinire a avansului trimestrial, de la 0,6% in trimestrul patru din 2017 la 0,4% in primele trei luni din acest an.Incetinirea a fost determinata de scaderea cheltuielilor guvernamentale, pentru prima data in ultimii cinci ani, si de comertul extern.In schimb, motorul cresterii a fost din nou consumul privat, investitiile companiilor in echipamente si utilaje si continuarea avansului solid al sectorului imobiliar.Carsten Brzeski, economist sef pentru Germania si Austria la ING, a dat asigurari ca "startul poticnit nu reprezinta un motiv de ingrijorare".Desi riscurile si incertitudinile se mentin - mai ales din cauza potentialei escaladari a actualelor tensiuni economice - exista putine motive de ingrijorare privind soliditatea actualei redresari. De fapt, analizand cu atentie evolutiile economice din Germania, vedem semne promitatoare ale unei redresari in urmatoarele luni, a explicat Carsten Brzeski.Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, economia Germaniei a inregistrat o crestere de 2,3%, dupa un avans de 2,9% in ultimele trei luni din 2017.