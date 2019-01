Cum isi protejeaza Germania consumatorii de cresterea preturilor electricitatii, dupa inchiderea termocentralelor

In acest document de 133 de pagini, Comisia carbunelui, responsabila cu realizarea planului prin care Germania va renunta la carbune, sustine ca, atat companiile, cat si consumatorii casnici, ar trebui sa fie scutiti de cresteri mari de preturi.Comisia, compusa din politicieni, cercetatori si lobisti, ar urma sa adopte acest proiect vineri, cand va fi decisa si data la care va fi inchisa ultima termocentrala din Germania.Potrivit documentului consultat de Reuters, tarifele pentru utilizarea retelelor electrice ar urma sa fie reduse, atat pentru consumatorii industriali, cat si pentru cei casnici, iar operatorii de termocentrale ar urma sa primeasca despagubiri pentru inchiderea mai rapida a acestor instalatii."Comisia pleaca de la ipoteza ca, in negocierile cu operatorii de termocentrale pe baza de lignit, intreaga perioada de planificare de pana in 2030 va fi stabilita prin acord reciproc", se precizeaza in acest proiect.Chiar daca nu sunt avansate cifre concrete, Comisia carbunelui sugereaza ca despagubirile pentru operatori ar trebui sa fie bazate pe platile facute in trecut pentru cazuri similare. Companiile de utilitati au primit deja aproximativ 600 milioane de euro per Gigawatt pentru a inchide unele centrale si a le plasa in rezerva strategica."Fondurile necesare trebuie sa fie puse la dispozitie de stat pentru a finanta masurile recomandate. Nu vor fi cresteri de preturi la electricitate", se precizeaza in documentul consultat de Reuters.Intregul program de inchidere a termocentralelor ar urma sa fie revizuit din nou in 2023, 2026 si 2029, avand in vedere asigurarea aprovizionarii, preturile, protejarea mediului si modificarile structurale.