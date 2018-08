Datoria Germaniei a scazut pentru al treilea an consecutiv

Datoria totala la toate nivelurile guvernului s-a situat anul trecut la 1.967 miliarde de euro, sau 23,797 euro per capita, a anuntat Oficiul federal de statistica (Destatis).Este pentru prima data in ultimii ani cand datoria scade sub pragul de 2.000 de miliarde de euro, datorita cresterii economice robuste si a ratelor scazute ale dobanzilor."Pentru prima data de cand a fost introdusa noua metoda de calcul, in 2020, nivelul datoriei este de sub 2.000 de miliarde de euro", se arata in comunicatul Destatis.Reducerea semnificativa a datoriei publice a fost obiectivul cheie al guvernului condus de Angela Merkel inca din 2005, cand a fost aleasa pentru prima data in fruntea Executivului.Tobias Hentze, de la Institutul economic german (IW), a declarat ca imbunatatirea situatiei financiare a tarii s-a datorat mediului macroeconomic favorabil, care a compensat majorarea cheltuielilor publice.Datele publicate recent de Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) arata ca avansul economiei s-a consolidat in trimestrul doi din 2018, dupa un start mai slab in primele trei luni ale anului. Cresterea a fost sustinuta de majorarea exporturilor si de piata solida a fortei de munca.Cu toate acestea, Bundesbank a inrautatit estimarea de crestere a PIB-ului Germaniei in acest an, de la 2,5% la 2%, din cauza escaladarii tensiunilor comerciale pe plan global si a lipsei de personal calificat.Conform proiectului de buget adoptat in iunie de Guvernul de la Berlin, cea mai mare economie europeana nu se va indatora in acest an. Bugetul echilibrat, de 343,6 miliarde de euro (397 miliarde de dolari), prevede majorarea cheltuielilor cu aproape 4% fata de 2017. Suma depaseste cu 2,6 miliarde de euro cifra initiala planificata si vine pe fondul majorarii veniturilor din taxe.Investitiile vor fi majorate anul acesta cu 2,8 miliarde de euro, la 39,8 miliarde de euro, fata de cifra de 37 miliarde de euro anuntata in mai de ministrul de Finante Olaf Scholz.Este al cincilea buget consecutiv din 2014 care prevede ca Germania nu se va mai indatora suplimentar. Guvernul se asteapta sa acopere costurile cu veniturile din taxe, estimate la 321,3 miliarde de euro.Germania a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric, a majorarii veniturilor din taxe si dobanzilor reduse.Anul trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din PIB, a informat recent Oficiul federal de statistica (Destatis).Este al patrulea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.Revista germana Der Spiegel a publicat recent o analiza in care se arata ca datoria publica a Germaniei inregistreaza un declin mai rapid decat se estima, datorita majorarii veniturilor din taxe, si ar trebui sa scada sub plafonul de 60% din PIB cerut de Uniunea Europeana in 2019, cu un an mai devreme decat era prevazut.Citand surse apropiate Guvernului de la Berlin, revista germana a anuntat ca datoria publica a Germaniei va scadea la 58% din PIB in 2019, de la 61% din PIB in 2018.Astfel, nivelul datoriei se va reduce sub plafonul de 60% din PIB cerut de Uniunea Europeana cu un an mai devreme decat se estima anterior.