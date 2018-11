Datoria Germaniei a scazut sub plafonul UE cu un an mai devreme decat era planificat

Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat sa-si limiteze datoria publica la maxim 60% din PIB. Dar Germania, cea mai mare economie din UE, a incalcat aceasta reglementare in fiecare an din 2003, asa cum au facut multe tari membre.Scholz a anuntat luni ca datoria publica a scazut sub plafonul de 60% din PIB in 2018, cu un an mai devreme decat era planificat initial.Astfel, autoritatile de la Berlin au posibilitatea de a actiona la orice criza fara sa ceara ajutor extern, a explicat ministrul german de Finante.Realizarea fiscala anuntata de Scholz va ajuta coalitia aflata la guvernare sa-si indeplineasca promisiunile de majorare a investitiilor publice si a impozitelor pentru cei bogati.Cresterea economica face ca Executivul de la Berlin sa inregistreze excedent bugetar, care-i permite sa majoreze cheltuielile publice fara a face noi imprumuturi.