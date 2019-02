De ce se tem nemtii de ideile lui Trump: Cele mai multe produse "Made in Germany" au mers catre SUA, an dupa an

Anul trecut, SUA au achizitionat bunuri in valoare de 113,5 miliarde euro (128,4 miliarde dolari), o crestere de 1,5% fata de 2017.Desi datele indica legaturi economice solide intre cele doua tari, ar putea, de asemenea, alimenta temerile legate de un razboi comercial. Presedintele american Donald Trump sustine ca tara sa ar trebui sa exporte mai mult decat importa si este de parere ca tarile care vand prea mult Statelor Unite fara a achizitiona in schimb mai mult sunt parteneri rai.In industria auto din Germania au sporit ingrijorarile in urma informatiilor conform carora Trump ar putea impune, din motive de securitate nationala, taxe vamale la importurile de masini din Europa, ceea ce ar afecta vanzarile pe a doua mare piata auto globala.In privinta exporturilor si importurilor, China a fost anul trecut cel mai mare partener comercial al Germaniei, valoarea combinata a bunurilor schimbate intre cele doua tari fiind de 199,3 miliarde euro.Pe locul doi se afla Olanda, cu 189,4 miliarde euro, iar pe trei SUA, cu 178 miliarde euro.Cele mai solicitate produse de export ale Germaniei sunt utilajele grele si vehiculele de mare tonaj.Anul trecut, exporturile Germaniei au atins nivelul record de 1.300 miliarde de euro, fata de 1.279,4 miliarde de euro in 2017 si 1.203 miliarde euro in 2016.Dar analistii avertizeaza ca amenintarea razboaielor comerciale si incetinirea economiei mondiale vor duce la scaderea exporturilor.In 2018, Germania a importat bunuri in valoare de 1.090 miliarde de euro, in crestere cu 5,7% fata de 2017.Potrivit datelor preliminare ale Destatis, Germania a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 227,8 miliarde euro, fata de 247,9 miliarde euro in 2017.In 2018, Germania a exportat bunuri in valoare de 778,7 miliarde euro catre statele membre ale UE, in timp ce a importat din regiune bunuri de 623 de miliarde euro. Comparativ cu 2017, exporturile catre tarile UE au crescut cu 3,8%, iar importurile cu 6,3%.