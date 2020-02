Deutsche Bank: Germania risca sa intre in recesiune din cauza coronavirusului

Potrivit unui studiu publicat miercuri de catre Deutsche Bank, "conjunctura economica germana este tot mai dificila", in timp ce datele privind productia industriala, cererea si vanzarile cu amanuntul pentru luna decembrie sunt foarte slabe si indica o usoara scadere a PIB-ului in trimestrul patru.Mai mult, coronavirusul reprezinta un risc pentru recuperarea economica de ansamblu, intrucat scad asteptarile privind o recuperare economica a Chinei, explica Schneider.Acest factor ar putea antrena o scadere a PIB-ului Germaniei cu 0,2 puncte procentuale in primul trimestru al anului in curs, astfel ca poate fi posibila intrarea acestei tari in recesiune tehnica in semestrul de iarna, respectiv perioada ce cuprinde trimestrul patru din 2019 si primul trimestru din 2020. Avem o situatie de recesiune tehnica atunci cand economia se contracta doua trimestre consecutive.Economia germana a evitat anul trecut in ultimul moment intrarea in recesiune tehnica inregistrand o usoara crestere in trimestrul trei, dupa ce se contractase in trimestrul doi.Epidemia cu noul coronavirus poate avea ca efect si o scadere a importurilor Chinei si implicit diminuarea exporturilor companiilor germane catre aceasta tara.In opinia presedintelui think-tank-ului german Centre for European Economic Research (ZEW), Achim Wambach, daca epidemia cu noul coronavirus va fi comparabila cu cea produsa de coronavirusul SARS efectele negative asupra economiei se vor manifesta doar pe termen scurt.Deocamdata este prea devreme sa spunem ce efecte va avea noul coronavirus (COVID-19) asupra economiei germane, mai ales ca nu stim nici ce amploare va avea epidemia, a estimat Wambach la o intalnire avuta cu presa marti la Frankfurt.Think-tank-ul ZEW va publica martea viitoare indicele privind increderea investitorilor in economia germana, chestionarul adresat mediului de afaceri incluzand de data aceasta si o intrebare specifica despre noul coronavirus.