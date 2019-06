Din cauza caniculei, Germania limiteaza viteza maxima pe autostrazi la 100 de km/h

Germania are 13.000 km de autostrazi si este singura tara din Europa ce nu are o limita superioara de viteza peste tot.Autoritatile federale au decis sa reduca limita de viteza pana la 100 de kilometri pe ora pe unele sectiuni de autostrada, de teama ca temperaturile neobisnuit de mari ar putea provoca crapaturi la suprafata autostrazilor, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Agentiei pentru autostrazi.Potrivit Administratiei nationale pentru meteorologie din Germania, miercuri temperaturile ar putea depasi valoarea record pentru luna iunie, de 38,2 grade Celsius, fiind posibil sa fie depasit chiar si recordul istoric de temperatura, 40,3 grade Celsius, inregistrat in luna iulie 2015.Valul de caldura cu care se confrunta Germania in zilele acestea vine dupa o seceta sustinuta in 2018 care a oprit navigatia fluviala pe Rin, a afectat productia de electricitate, a generat incendii de padure si a obligat Germania sa importe cereale pentru prima data in ultimii 24 de ani.Acesta este al doilea val de caldura care loveste Europa in acest an, dupa ce in luna februarie timp de mai multe zile temperaturile au trecut de 20 de grade Celsius, provocand incendii de vegetatie in nordul Angliei si in Alpi.In conditiile in care efectele schimbarilor climatice sunt greu de ignorat, sprijinul pentru Partidul Ecologist din Germania l-a depasit pe cel partidului condus de cancelarului Angela Merkel, verzii devenind cel mai puternic partid din Germania potrivit rezultatelor celor mai recente sondaje de opinie.Si alte tari din Europa se confrunta cu efectele caniculei. La Paris, voluntarii au distribuit apa persoanelor fara adapost dupa ce Guvernul francez a inchis scolile si a activat planul national de urgenta pentru a proteja populatia. Preturile la electricitate pe intreg continentul au crescut pe fondul estimarilor ca europenii vor da drumul la ventilatoare si aparatele de aer conditionat pentru a se racori.Intre timp europenii incearca sa se adapteze fiecare la valul de caldura. Autoritatile din Bruxelles au suspendat calatoriile cu caleasca pentru turisti, in respect pentru bunastarea animalelor. Decizii similare au fost luate la Antwerp si Ostend.In Germania, in orasul Hemer situat la aproximativ 35 de kilometri sud-vest de Dortmund, un barbat s-a dezbracat in departamentul de produse congelate al unui supermarket pentru a scapa de valul de caldura. Dupa ce clientii au alertat personalul de securitate, barbatul a insfacat o cutie de bere si o banana dupa care a incercat sa fuga din magazin, a informat politia locala pe Twitter.