Din lipsa de personal, nemtii le ofera angajatilor vacante lungi si program flexibil

Anul trecut, operatorul feroviar Deutsche Bahn, unul din cei mai mari angajatori din Germania, a oferit personalului la alegere, un numar suplimentar de sase zile de concediu, o majorare salariala de 2,6% sau reducerea programului de lucru saptamanal cu o ora, transmite Reuters.Din cei aproximativ 137.000 de angajati Deutsche Bahn carora li s-a oferit aceasta alegere, 58% au optat pentru mai multe zile de concediu, dincolo de cele 28-30 de zile de care beneficiaza deja, 40% au optat pentru majorarea salariului si doar 2% au preferat sa munceasca 38 de ore pe saptamana in loc de 39 de ore in prezent."In Germania, subiectul schimbarilor demografice este o problema importanta. Ne confruntam cu o provocare importanta in atragerea de angajati si fidelizarea lor. Trebuie sa ne gandim la ce vor angajatii", a declarat directorul de resurse umane de la Deutsche Bahn, Sigrid Heudorf.Optiunea pentru mai multe zile de concediu s-a manifestat mai ales in randul femeilor, care reprezinta 23% din personalul Deutsche Bahn, in crestere fata de 22% in 2012, estimarile aratand ca pana in 2020 acest procent va ajunge la 25%.Potrivit cifrelor Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), germanii muncesc mai putine ore decat majoritatea muncitorilor din tarile dezvoltate, doar 1.363 de ore in anul 2016, in scadere fata de 1.452 de ore in 2000.Comparativ, media in randul celor 35 de state membre OECD este de 1.763 de ore de munca pe an, in conditiile in care americanii ajung la 1.783 de ore de munca pe an iar pe primul loc sunt muncitorii mexicani cu 2.255 de ore pe an.O relansare economica sustinuta, combinata cu un deficit de persoane apte de munca, a facut firmele germane mai ingrijorate decat colegele lor din alte mari economii in atragerea de angajati, potrivit firmei de recrutare ManpowerGroup.Peste jumatate din angajatorii germani se chinuie sa faca angajari, fata de o medie globala de 45%, iar in randul marilor firme 82% sustin ca au dificultati in face angajari.Dupa o serie de greve, confederatia sindicala IG Metall, care reprezinta aproximativ 3,9 milioane muncitori, a convenit in acest an un acord colectiv de munca care permite membrilor de sindicat sa isi reduca saptamana de lucru la 28 de ore timp de doi ani pentru a putea avea grija de copii si alte rude.De asemenea, grupul de telefonie Deutsche Telekom a acceptat in luna aprilie sa ofere angajatilor de la principalele sale divizii din Germania 14 zile suplimentare de concediu in locul unei reduceri cu doua ore a programului saptamanal de lucru pana la 36 de ore.Intre timp insa, locurile de munca vacante in Germania au crescut cu 128.000 in 2017 pana la 1,18 milioane de posturi in ultimul trimestru al anului trecut.Numai Deutsche Bahn trebuie sa angajeze 19.000 de muncitori in acest an pentru a-i inlocui pe cei din generatia baby boomers care ies la pensie. Aceasta dupa ce in ultimii cinci ani a angajat peste 60.000 de noi muncitori.Iar acest program de recrutari nu se va opri in viitorul apropiat avand in vedere ca 44% din angajatii companiei de cai ferate germane au o varsta de peste 50 de ani iar 28% au peste 55 de ani.Deutsche Bahn a pus la punct o platforma digitala care permite angajatilor sa faca schimb de ture intre ei. In plus, angajatii pot deschide "conturi de timp" pentru a economisi concediile anuale neutilizate si orele de munca suplimentare pentru concedii sau perioade de munca part-time in viitor."Nimeni nu credea ca o astfel de flexibilitate este posibila la Deutsche Bahn", subliniaza Heudorf.In timp ce trenurile trebuie sa ruleze la timp, orarele de munca flexibile sunt pe placul parintilor care vor sa isi ia copiii de la scoala sau angajatilor care fac naveta si vor sa lucreze mai mult in primele patru zile ale saptamanii in schimbul unui weekend prelungit.