Economia Germaniei a inregistrat cea mai slaba performanta din ultimii 6 ani

Conform noilor date, cresterea anuala a PIB-ului Germaniei s-a situat la 0,6% in 2019, cea mai slaba performanta din 2013.Cea mai mare economie europeana a inregistrat o crestere zero in ultimele trei luni din 2019, dupa un avans de 0,2% in trimestrul trei din 2019. Analistii se asteptau la un avans al PIB-ului de 0,1% in perioada octombrie - decembrie 2019.Consumul privat si cheltuielile guvernamentale au sprijinit evolutia economiei, iar daca aceste doua sectoare vor inregistra o incetinire anul acesta, temerile privind inflatia ar putea spori. Investitiile in sectorul constructiilor au crescut in trimestrul patru din 2019, in timp ce cheltuielile cu utilajele si echipamentele au scazut considerabil, a precizat Destatis. De asemenea, exporturile s-au redus in ultimele trei luni din 2019."Credem ca economia va continua sa flirteze cu recesiunea in prima jumatate a acestui an", a avertizat Andrew Kenningham, de la Capital Economics.In ritm anual, economia Germaniei a crescut cu 0,4% in trimestrul patru din 2019, dupa o expansiune de 0,6% in precedentele trei luni.Analistii considera ca majorarea salariilor si nivelul scazut record al somajului au sprijinit in ultimii ani expansiunea economiei germane, care in mod traditional este dependenta de exporturi. Industria dependenta de exporturi se confrunta cu reducerea cererii de peste hotare, de tensiunile comerciale globale si de incertitudinile legate de Brexit.