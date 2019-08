Excedentul comercial al Germaniei se diminueaza in urma majorarii importurilor

De mult timp Comisia Europeana si Fondul Monetar International cer Germaniei sa sprijine cererea pe plan intern prin majorarea salariilor si a investitiilor, pentru a reduce ceea ce ei numesc dezechilibre economice globale. De la alegerea sa ca presedinte al SUA, Donald Trump a criticat in mod repetat vigoarea exporturilor Germaniei.In primul semestru din acest an, importurile Germaniei au urcat cu 3%, la 556,2 miliarde de euro (622,2 miliarde de dolari), in timp ce exporturile au crescut cu 0,5%, la 666,1 miliarde de euro, astfel incat excedentul comercial s-a atenuat la 109,9 miliarde de euro, de la 122,4 miliarde de euro in perioada similara din 2018, a anuntat vineri Oficiul Federal de Statistica (Destatis).De asemenea, excedentul de cont curent a scazut la 126,4 miliarde de euro in primele sase luni din acest an, de la 130,6 miliarde de euro.Din 2011, excedentul de cont curent al Germaniei depaseste semnificativ plafonul indicativ stabilit de Comisia Europeana la 6% din PIB, ajungand la nivelul record de 8,9% din PIB in 2015. Apoi s-a atenuat la 7,4% din PIB in 2018 si procesul ar urma sa continue in urmatorii ani.In iunie, exporturile de bunuri "made in Germany" au scazut cu 0,1%, in timp ce importurile au urcat cu 0,5%, astfel incat excedentul comercial s-a situat la 18,1 miliarde de euro.Analistul Carsten Brzeski, de la ING-Diba, apreciaza ca datele dezamagitoare privind exporturile par sa indice ca economia germana s-a contractat in trimestrul doi din 2019."In linii mari, datele de vineri marcheaza un trimestru doi dezamagitor", a adaugat el.Ministerul Economiei avertiza recent ca industria germana si exporturile sunt afectate de incetinirea economiei mondiale. Dar datele privind cererea interna par incurajatoare, piata fortei de munca inca stimuleaza prima economie europeana - desi intr-un ritm mai lent - iar "principalii indicatori, alaturi de datele privind declinul comenzilor industriale, arata ca perioada de slabiciune economica din sectorul industrial va fi de durata", apreciaza oficialii germani. Acestia sustin ca se mentin riscurile negative, cum ar fi conflictele comerciale, Brexitul si tensiunile geopolitice.Dupa ce a evitat la limita recesiunea la finalul lui 2018, economia germana a crescut cu 0,4% in primul trimestru din 2019, dar analistii se asteapta la un declin in trimestrul doi din 2019.