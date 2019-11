Exporturile Germaniei catre SUA au crescut, in pofida tensiunilor comerciale

Datele cuprinzatoare privind comertul, analizate de Reuters pe baza informatiilor de la Oficiul Federal de Statistica (Destatis), subliniaza ca cererea SUA pentru bunurile "made in Germany" ramane solida, nefiind afectata de amenintarile presedintelui Donald Trump privind majorarea taxelor vamale pentru masinile europene.Economia germana, dependenta de exporturi, a evitat recesiunea in trimestrul trei din 2019, datorita majorarii cheltuielilor de consum si a celor guvernamentale, dar si a cresterii in sectorul contructiilor. In timp ce exporturile au urcat in trimestrul trei din 2019, importurile au ramas aproximativ la nivelul inregistrat in precedentele trei luni, a precizat Destatis.Per ansamblu, exporturile au crescut in ritm anual cu 1,7% in perioada iulie-septembrie 2019, dupa un declin de 1,3% in trimestrul doi din 2019. Principalii parteneri comerciali ai Germaniei raman SUA si Franta, arata datele.Exporturile Germaniei catre SUA au urcat in ritm anual cu 7,6% in trimestrul trei din 2019, dupa un avans de 5,3% in precedentele trei luni, in timp ce exporturile spre Franta au inregistrat o expansiune de 3,1%, dupa ce au stagnat in trimestrul doi din 2019."Europa beneficiaza de faptul ca inca este un tert neimplicat in conflictul comercial dintre SUA si China. Aceasta duce la o diversiune comerciala si ajuta exportatorii europeni", a declarat, pentru Reuters, Jens Suedekum, de la Universitatea Heinrich Heine din Duesseldorf.De asemenea un sprijin neasteptat pentru exporturile germane a venit din Franta, unde economia are o evolutie buna datorita reformelor structurale si a masurilor de stimulare fiscala adoptate in timpul mandatului presedintelui Emmanuel Macron."Aceste evolutii au ajutat exportatorii germani. Cancelarul Angela Merkel ar trebui sa multumeasca Parisului", a adaugat Suedekum.Gabriel Felbermayr, presedintele Institutului Kiel, a subliniat ca euro s-a depreciat cu 14% fata de dolar, de la inceputul lui 2018. Un euro mai slab face exporturile Germaniei mai putin scumpe."Aprecierea dolarului este unul din efectele macroeconomice secundare ale politicii comerciale a SUA fata de China si duce la o diversiune comerciala", a declarat Felbermayr pentru Reuters.Aceasta inseamna ca Statele Unite cumpara din ce in ce mai multe bunuri din UE (inclusiv Germania), deoarece taxele vamale fac importurile din China mai scumpe.Cererea solida din SUA si Franta pentru bunurile "made in Germany" au ajutat la amortizarea unei incetiniri neobisnuite a exporturilor catre China, care au reprezentat in ultimele aproape trei decenii o sursa importanta de crestere pentru industria germana.Exporturile Germaniei catre a doua economie mondiala au crescut in ritm anual cu doar 0,3% Comparativ, exporturile catre China au urcat cu 1,8% in trimestrul doi din 2019 si cu 6,3% in primele trei luni ale acestui an.Datele sugereaza ca Germania nu se mai poate baza pe cererea din China pentru a stimula exporturile sale de utilaje, care sprijina pe plan intern locurile de munca bine platite si veniturile din taxe.Economistii sustin ca tensiunile comerciale globale, incertitudinile legate de Brexit si cererea mai slaba pentru produse industriale afecteaza economiile din intreaga lume.