Faza de boom a celei mai mari economii a Europei s-a terminat. Ce urmeaza?

In 2018, Produsul Intern Brut al Germaniei a inregistrat o crestere de 1,4%, prima economie europeana incetinind insa semnificativ la finele anului trecut, un avans de 0,2% in trimestrul al treilea fiind urmat de o stagnare in trimestrul patru, transmite AFP."Inteleptii" sunt de parere ca unul dintre motivele pentru incetinirea ritmului de crestere sunt problemele inregistrate in sectorul chimiei si constructiei de automobile si avertizeaza ca faza de boom inregistrata de cea mai mare economie a Europei s-a terminat. Chiar si asa, economistii care sfatuiesc Guvernul de la Berlin nu se asteapta la o recesiune."Avand in vedere robustetea economiei interne, o recesiune nu se intrevede la acest moment", a declarat Christoph Schmidt, presedintele grupului de consilieri.Conform celor mai recente prognoze ale Consiliului inteleptilor, ritmul de crestere al economiei germane ar urma sa accelereze in 2020 pana la 1,7%. Insa, acest pronostic este supus unor riscuri ridicate, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si a disputelor comerciale dintre SUA, Uniunea Europeana si China.