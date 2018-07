FMI: Economia germana, zguduita in 2018 de masurile lui Trump si Brexit

In schimb, pentru 2019 FMI mizeaza pe o crestere a Produsului Intern Brut al Germaniei de 2,1%, usor peste estimarile anterioare privind un avans de 2%, informeaza Reuters."Riscurile pe termen scurt sunt substantiale, in conditiile in care cresterea semnificativa a protectionismului mondial, un Brexit dur si o reevaluare a riscurilor suverane in zona euro, ar antrena noi tensiuni financiare care ar putea afecta exporturile si investitiile germane", se arata intr-un raport al FMI.Presedintele american Donald Trump a anuntat tarife vamale suplimentare pentru o gama larga de importuri, tarife care risca sa declanseze un razboi comercial global, in timp ce Londra si Bruxelles-ul nu au ajuns inca la un acord cu privire la conditiile in care se va face iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.Chiar daca a aprobat proiectele noului guvern de coalitie condus de Angela Merkel vizand majorarea investitiilor publice si sustinerea cresterii pe termen lung, FMI estimeaza ca autoritatile de la Berlin ar putea face mai mult. Tinand cont de imbatranirea rapida a populatiei Germaniei, directorii FMI recomanda continuarea cresterii investitiilor publice in infrastructura si educatie, precum si oferirea de stimulente pentru investitiile private."Astfel de masuri ar stimula cresterea productivitatii, ar majora productia pe termen lung si ar reduce excedentul important de cont curent al Germaniei" subliniaza FMI.Anul trecut, excedentul de cont curent al Germaniei a scazut pana la 8% din PIB, de la un nivel de 8,5% in 2016, dar potrivit celor mai recente estimari ale FMI in acest an ar urma sa creasca din nou la 8,3% din PIB.