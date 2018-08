FMI: Excedentul comercial al Germaniei contribuie la tensiunile comerciale

"In tarile cu excedent de cont curent, cum este Germania, vedem, in cel mai bun caz, masuri ezitante pentru a contracara surplusul", a afirmat Obstfeld, intr-un comentariu publicat in ziarul german Die Welt, transmite Reuters.De mult timp Comisia Europeana si FMI cer Germaniei sa sprijine cererea pe plan intern prin majorarea salariilor si a investitiilor, pentru a reduce ceea ce ei numesc dezechilibre economice globale. De la alegerea sa ca presedinte al SUA, Donald Trump a criticat in mod repetat vigoarea exporturilor Germaniei.Obstfeld a explicat ca tari ca SUA, in care balanta de plati externe se inclina in defavoarea lor, ar trebui sa-si reduca deficitele, sa incurajeze gospodariile sa economiseasca mai mult si sa-si normalizeze gradual politica monetara. In tarile in care balanta se inclina favorabil, cum ar fi Germania, ar trebui majorate cheltuielile guvernamentale, de exemplu prin investitii in infrastructura sau digitalizare, astfel incat firmele sa investeasca mai mult pe plan intern decat extern."Pozitiile externe nete vor diferi si mai mult, ceea ce sporeste riscul perturbarilor, prin ajustari valutare sau ale pretului activelor in tarile indatorate, spre dezavantajul tuturor. Daca va exista o ajustare brusca, atunci si tarile debitoare si cele creditoare vor avea de suferit", a avertizat economistul sef al Fondului Monetar International.Conform proiectului de buget adoptat in iunie de Guvernul de la Berlin, cea mai mare economie europeana nu se va indatora in acest an. Bugetul echilibrat, de 343,6 miliarde de euro (397 miliarde de dolari), prevede majorarea cheltuielilor cu aproape 4% fata de 2017. Suma depaseste cu 2,6 miliarde de euro cifra initiala planificata si vine pe fondul majorarii veniturilor din taxe.Investitiile vor fi majorate anul acesta cu 2,8 miliarde de euro, la 39,8 miliarde de euro, fata de cifra de 37 miliarde de euro anuntata in mai de ministrul de Finante Olaf Scholz.Este al cincilea buget consecutiv din 2014 care prevede ca Germania nu se va mai indatora suplimentar. Guvernul se asteapta sa acopere costurile cu veniturile din taxe, estimate la 321,3 miliarde de euro.Germania a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric, a majorarii veniturilor din taxe si dobanzilor reduse.Anul trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din PIB, a informat recent Oficiul federal de statistica (Destatis).Este al patrulea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.