Germania a avut si in 2019 cel mai ridicat excedent de cont curent din lume

Estimarea Ifo, vazuta de Reuters inainte de a fi publicata, va indica pentru Germania un excedent de cont curent de 293 miliarde de dolari in 2019. Ar fi al patrulea an consecutiv in care Germania inregistreaza cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global. Conform calculelor Ifo, excedentul Japoniei este previzionat la 194 miliarde de dolari.Economistul Ifo Christian Grimme a precizat ca excedentul de cont curent al Germaniei a crescut anul trecut cu aproape 16 miliarde de euro, la aproximativ 7,6% din PIB."Exporturile mai solide spre SUA, in urma deprecierii semnificative a euro, si majorarea exporturilor in Marea Britanie, unde cererea s-a redresat intr-o oarecare masura, arata ca nivelul total al exporturilor germane a inregistrat o crestere robusta in semestrul doi din 2019", a declarat Christian Grimme.Acesta a adaugat: "In contrast, importurile au incetinit in vara anului trecut - scaderea activitatii economice in Germania reducand semnificativ importurile de bunuri intermediare".Comisia Europeana considera ca un excedent de cont curent de 6% este sustenabil pe termen lung cand este masurat in functie de marimea economiei tarii.