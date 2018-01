Germania tocmai a semnat un acord prin care va creste dependenta Europei de gazele rusesti

Dupa examinarea tuturor documentelor trimise si a obiectiilor formulate, Ministerul Energiei din landul estic Mecklenburg- Pomerania Inferioara a dat unda verde pentru constructia si operarea conductei pe o suprafata de 55 de kilometri in apele teritoriale ale Germaniei, informeaza Reuters.Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente, astfel incat capacitatea sa de transport ar urma sa se dubleze, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an.Marti, directorul financiar de la Nord Stream 2 AG, Paul Corcoran, a declarat ca grupul se asteapta sa primeasca toate autorizatiile necesare in lunile urmatoare astfel ca lucrarile de constructie sa inceapa in aceasta vara.Promotorii proiectului incearca in prezent sa obtina autorizatiile necesare din partea autoritatilor din Rusia, Finlanda, Suedia, Danemarca si Germania.Insa, la finele anului trecut, Danemarca a adoptat o lege care ar putea sa ii permita sa interzica trecerea Nord Stream 2 prin apele sale teritoriale.Paul Corcoran a precizat ca se elaboreaza planuri pentru a identifica posibile rute alternative pentru gazoduct."Daca ruta va fi usor mai lunga, mergand la nord de Bornholm de exemplu, atunci vom avea nevoie de materiale suplimentare, tevi suplimentare, un timp de constructie mai mare si costuri de mediu mai mari. Va costa mai mult dar este dificil de spus care vor fi costurile finale", a spus Paul Corcoran.Dupa obtinerea tuturor autorizatiilor necesare, promotorii proiectului Nord Stream 2 vor incerca sa obtina finantare de la banci in ultimul trimestru al acestui an sau inceputul lui 2019."Urmatorul pas este pregatirea in detaliu a propunerii si aducerea ei pe piata bancara, speram la finele acestui an iar ce mai tarziu in primul trimestru al urmatorului an", a apreciat Paul Corcoran.Proiectul Nord Stream 2, ale carui costuri sunt estimate la 9,5 miliarde euro, va duce la cresterea livrarilor de gaze naturale din Rusia direct in Germania. Insa statele membre UE din Europa de Est, Polonia si statele baltice, sustin ca proiectul Nord Stream 2 ar creste dependenta UE de gigantul rus de export de gaze Gazprom, care deja asigura aproximativ o treime din importul de gaze din blocul comunitar.