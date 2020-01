Germania a incheiat 2019 cu un surplus bugetar de doua cifre

Este pentru a treia oara dupa 2015 cand Guvernul federal german inregistreaza un surplus bugetar de doua cifre. Precedentul record in materie de surplus bugetar este de 12,1 miliarde euro si a fost inregistrat in 2015.Potrivit surselor citate de Sueddeutsche Zeitung, faptul ca Guvernul german a cheltuit semnificativ mai putin decat a incasat in 2019 este rezultatul a trei factori. Veniturile din taxe au fost semnificativ mai mari decat se preconiza, dobanzile pentru serviciul datoriei sunt extrem de mici si in unele cazuri Germania a reusit chiar sa se imprumute la dobanzi negative, in sfarsit, fondurile speciale neutilizate (banii pusi deoparte la dispozitia guvernului nu au fost utilizati) au contribuit si le cu cateva miliarde euro la surplusul bugetar.In pofida situatiei bugetare excelente din 2019, ministrul german de Finante, Olaf Scholz avertiza la inceputul anului trecut ca "anii grasi" s-au terminat. Acesta este si motivul pentru care Olaf Scholz (SPD) a respins solicitarile partenerilor din coalitia guvernamentala privind reducerea unor taxe.Cifrele oficiale privind surplusul bugetar inregistrat in 2019 de Germania urmeaza sa fie publicate luni seara de autoritatile de la Berlin.