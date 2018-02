Germania a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar de la reunificarea tarii

Nemtii au un surplus de 36,6 miliarde de euro in buget

Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in 2017, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din Produsul Intern Brut.Acesta este al patrulea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.De asemenea, Destatis a confirmat vineri ca economia germana a inregistrat un avans de 0,6% in ultimul trimestru al anului trecut si o crestere de 2,2% pe ansamblul anului 2017, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta inregistrata de economia Germaniei dupa 2011.Economistii prognozeaza ca ritmul sustinut de crestere inregistrat de Germania va continua si in 2018, recent Guvernul de la Berlin anuntand ca in acest an se asteapta la o crestere a PIB de 2,4%.