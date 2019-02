Germania a incheiat anul 2018 cu un excedent bugetar record

Anul trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 58 miliarde de euro (65,8 miliarde de dolari), o suma echivalenta cu 1,7% din Produsul Intern Brut.Acesta este al cincilea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.Veniturile colectate de Guvern (la nivel federal, regional si comunal) s-au ridicat la 1.543,6 miliarde de euro, compensand nivelul cheltuielilor, de 1.485,6 miliarde de euro. Comparativ cu 2017, veniturile au crescut cu 4,7% iar cheltuielile cu 3,2%.