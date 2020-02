Germania a inregistrat in 2019 un excedent bugetar de aproape 50 de miliarde de euro

In pofida incetinirii economiei spre sfarsitul anului trecut, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale au inregistrat in 2019 un surplus de 49,8 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,4% din Produsul Intern Brut.In 2018, Germania a inregistrat un excedent bugetar record, de 62,4 miliarde de euro, sau 1,9% din PIB.Acesta este al saselea an consecutiv in care Germania inregistreaza un excedent bugetar, prima economie europeana neavand probleme in a respecta regula de deficit din Tratatul de la Maastricht, care stipuleaza ca deficitul bugetar al unui stat membru nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB.Economia germana a inregistrat in 2019 un avans de doar 0,6%, cea mai slaba performanta de dupa 2013.