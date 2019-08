Germania a inregistrat prima crestere a datoriei tarii din 2014

La 30 iunie 2019 nivelul total al datoriei era de 1.081 miliarde de euro.Cresterea datoriei este provocata partial de o rezerva creata pentru a gestiona criza refugiatilor din Germania. La momentul la care rezerva a fost creata, Parlamentul a acordat Guvernului federal permisiunea de a se imprumuta.Opozitia s-a plans ca ministrul de Finante, Olaf Scholz, a profitat de aceasta reglementare pentru a majora datoria pentru prima data din 2014.Reducerea semnificativa a datoriei publice a fost obiectivul cheie al Guvernului condus de Angela Merkel inca din 2005, cand a fost aleasa pentru prima data in fruntea Executivului.Veniturile solide din taxe si ratele scazute ale dobanzilor au determinat reducerea datoriei guvernamentale a Germaniei la 2.063 miliarde de euro (2.313 miliarde de dolari) anul trecut, cu 52 de miliarde de euro mai putin decat in 2017, a anuntat recent Bundesbank.Cresterea economica modesta a ajutat la reducerea datoriei ca procent din PIB la 60,9%, usor peste plafonul de 60% stabilit de UE prin Tratatul de la Maastricht.La nivel federal, al landurilor si municipal, Guvernul a primit mai multi bani decat a cheltuit in 2018, ceea ce a atenuat povara datoriei, a explicat Banca Centrala a Germaniei.In 2010, datoria guvernamentala a Germaniei a inregistrat un nivel record de 81,8% din PIB, conform datelor revizuite ale Bundesbank. De atunci, nivelul datoriei ca procent din PIB a scazut constant, ajungand la 64,5% in 2017 si la 60,9% in 2018.Toate statele membre ale zonei euro s-au angajat sa-si limiteze datoria publica la maxim 60% din PIB. Dar Germania, cea mai mare economie din UE, a incalcat aceasta reglementare in fiecare an din 2003, asa cum au facut multe tari membre.Cresterea economica constanta face ca Executivul de la Berlin sa inregistreze excedent bugetar, care-i permite sa majoreze cheltuielile publice fara a face noi imprumuturi.