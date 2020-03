Germania adopta masuri de sprijinire a economiei, in contextul epidemiei de coronavirus

De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise orice evenimente care implica participarea a peste 1.000 de persoane.Principalele masuri economice vizeaza facilitarea recursului la somajul partial al salariatilor pentru companiile in dificultate, acordarea de credite in caz de probleme de trezorerie si un pachet suplimentar de 12,8 miliarde de euro pe urmatorii patru ani pentru investitii in infrastructura.Aceste decizii au fost adoptate la finalul unei reuniuni a partidelor care formeaza coalitia guvernamentala condusa de cancelarul Angela Merkel, reuniune care a inceput duminica seara si a durat mai multe ore.In ceea ce priveste somajul partial, in mod normal companiile care vor sa profite de finantare din partea statului trebuie sa dovedeasca faptul ca minimum o treime dintre salariatii lor sunt vizati de o problema care afecteaza temporar productia. Din cauza coronavirusului, cota va fi redusa la 10%. Germania a recurs la acest instrument in timpul crizei financiare din 2008, ceea ce i-a permis sa pastreze numeroase locuri de munca."Nu va vom lasa sa va prabusiti. Va vom ajuta sa depasiti aceasta perioada dificila", a promis ministrul Economiei, Peter Altmaier.Cu privire la pachetul de investitii suplimentare, acesta este prevazut in perioada 2021-2024, in special pentru sectoarele transporturilor, constructiilor de locuinte si sectorul digital.De asemenea, Guvernul de la Berlin a anuntat masuri de relaxare fiscala, precum reguli de amortizare mai favorabile.Tot acest pachet este insa mai putin decat ceea ce au asteptat social-democratii, care pledau pentru un plan de relansare mult mai bine definit. Ministrul de Finante, social-democratul Olaf Scholz ar fi dorit o diminuare a impozitelor sau pe relaxarea regulilor bugetare foarte stricte in vederea stergerii datoriilor pentru numeroase localitati in dificultate, ceea ce ar fi insemnat ca statul sa preia datorii in valoare de pana la 40 miliarde de euro. Insa conservatorii, adeptii ortodoxiei bugetare, au refuzat o astfel de masura.Numarul cazurilor de infectie cu coronavirus se apropie in Germania de pragul de o mie. Dupa Italia si Franta, Germania este a treia cea mai afectata tara europeana. Germania are una din cele mai imbatranite populatii din Europa insa pentru moment nu a inregistrat niciun deces legat de coronavirus.