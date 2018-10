Germania afirma cu tarie ca Rusia e un furnizor de energie "sigur si demn de incredere"

Presedintele american Donald Trump afirmase ca proiectul sporeste dependenta de gazul rusesc si a avertizat firmele occidentale care au investit in Nord Stream 2 ca risca sanctiuni.Cu o lungime de 1.200 de kilometri, Nord Stream 2 va permite dublarea capacitatii de transport a Nord Stream 1, pana la 110 miliarde de metri cubi pe an, astfel ca o cantitate mai mare de gaze naturale rusesti va ajunge direct in Germania via Marea Baltica, fara a mai trece prin Ucraina.Insa mai multe tari din Estul Europei, in frunte cu Polonia, se opun proiectului Nord Stream 2, care ar urma sa duca la diminuarea tranzitului gazelor naturale rusesti via Ucraina, denuntand implicatiile politice ale proiectului."Stiu ca SUA sunt ingrijorate ... dar nu este asa de simplu. Pentru Germania, Rusia este un furnizor de gaze sigur si demn de incredere. Proiectul Nord Stream 2 ar trebui sa continue deoarece gazoductul asigura furnizarea de energie in Europa", a afirmat Bareiss la summitul Bloomberg NEF Future of Energy.Jumatate din proiectul Nord Stream 2 este detinut de Gazprom, care va furniza jumatate din finantarea necesara pentru proiectul in valoare de 9,5 miliarde de euro. Restul este impartit intre companii germane Uniper si Wintershall, grupul anglo-olandez Royal Dutch Shell, cel francez Engie si cel austriac OMV.