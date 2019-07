Germania aloca 86 de miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii feroviare

Operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn este sub presiune din partea calatorilor pentru a-si imbunatati serviciile si a reduce intarzierile trenurilor. De asemenea, compania se confrunta cu probleme financiare, datoria sa ajungand la 20 de miliarde de euro iar deficitul de finantare ar urma sa atinga cinci de miliarde de euro pana in 2023.Costurile suportate de Guvern se ridica la 62 de miliarde de euro, adica aproximativ 6,2 miliarde de euro anual. Deutsche Bahn va aloca proiectului de modernizare 24,2 miliarde de euro."Am ajuns la un acord Deutsche Bahn privind cel mai semnificativ program de modernizare care a existat vreodata in Germania. Modernizarea retelei nationale de cai ferate va construi fundatia pentru o protectie activa a mediului", a declarat Scheuer. Acesta a adaugat ca suma alocata de autoritati reprezinta o crestere de 59% fata de precedentele acorduri.Coalitia aflata la guvernare in Germania vrea sa imbunatateasca serviciile de cale ferata si sa dubleze numarul trenurilor de pasageri pana in 2030.Recent, un purtator de cuvant al Deutsche Bahn a confirmat ca nivelul compensatiilor platite clientilor pentru intarzierea trenurilor de catre principalii operatori feroviari din Germania a urcat la aproape 20 de milioane de euro (22,6 milioane de dolari), intre anii 2017 si 2018.Fiecare al patrulea tren pe distante lungi a intarziat in 2018, ceea ce a costat compania sume importante, deoarece din ce in ce mai multi pasageri au profitat de legislatia care le permite sa ceara compensatii pentru intarzieri.Nivelul compensatiilor a urcat de la 34,6 milioane de euro in 2017 la 53,6 milioane de euro, in 2018. Nivelul mediu al platilor, in 2018, s-a situat la 20 de euro, cu un euro mai mult decat in 2017. De asemenea, a crescut numarul plangerilor, respectiv 2,7 milioane in 2018, cu o treime mai multe decat in anul precedent.Cifra include plangerile de la diversi operatori feroviari din Germania, nu doar de la Deutsche Bahn. Majoritatea plangerilor au vizat serviciile pe distante lungi, operate exclusiv de trenurile Deutsche Bahn. Compania a oferit si o serie de explicatii pentru intarzieri, de la vremea nefavorabila la grevele angajatilor.Pasagerii pot solicita compensatii echivalentul a 25% din costul biletului de tren daca intarzierea depaseste o ora, iar in cazul in care depaseste doua ore, pot primi jumatate din costul biletului.