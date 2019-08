Germania ar fi vrut sa imprumute doua miliarde euro cu scadenta in 2050, dar nu a reusit

Emisiunea a fost ". Germania, care intentiona sa imprumute doua miliarde euro cu scadenta in 2050, nu a putut strange decat 824 milioane euro la o dobanda negativa de minus 0,11%", a declarat Eric Vanraes de la Banca Eric Sturdza.Este pentru prima data cand Germania a emis obligatiuni cu un cupon zero, adica fara dobanda, cuponul reprezentand dobanzile varsate periodic detinatorului unei obligatiuni."Trebuie sa fii curajos sa cumperi obligatiuni pe 30 de ani la dobanzi negative si cupon zero", a recunoscut Eric Vanraes. Acesta a explicat ca aceste obligatiuni nu au generat interes din cauza volatilitatii potentiale extrem de ridicata si a riscului extrem de ridicat de pierderi."Atunci cand Germania este capabila sa se imprumute la dobanzi de minus 0,11% este un semn ca ceva nu merge bine pe frontul economiei", a avertizat Vanraes.In teorie, pe piata obligatiunilor cu cat durata unui imprumut este mai mare cu atat dobanzile sunt mai ridicate. O dobanda negativa la un imprumut pe o durata de 30 de ani este un lucru inedit pentru prima economie europeana, ale carei titluri de stat sunt considerate un indicator de referinta pentru piata de obligatiuni.In prezent, mai multe state se imprumuta de pe piata la dobanzi negative. Practic, investitorii sunt dispusi sa primeasca mai putini bani atunci cand obligatiunile ajung la scadenta, numai pentru a beneficia de un plasament sigur.