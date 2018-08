Germania ar putea acorda ajutor financiar Turciei

Chiar daca discutiile sunt deocamdata intr-un stadiu incipient, posibilitatile analizate variaza de la un pachet de asistenta coordonat la nivel european, similar cu cele lansate in perioada crizei datoriilor din zona euro, la imprumuturi pentru proiecte concrete acordate de bancile publice de dezvoltare si pana la ajutoare bilaterale.Potrivit surselor citate de WSJ, Berlinul este ingrijorat ca o prabusire a economiei Turciei ar putea sa se faca resimtita in Europa, provocand mai multa instabilitate in Orientul Mijlociu si declansand un nou val de imigranti spre nord."Vom face foarte mult pentru a incerca sa stabilizam Turcia. Nu avem alta alegere", a declarat un oficial german de rang inalt.Potrivit surselor, ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a discutat recent mai multe optiuni cu omologul sau turc, Berat Albayrak. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze o vizita la Berlin in data de 28 septembrie, iar cu o saptamana inainte Olaf Scholz si Berat Albayrak se vor intalni la Berlin pentru a pregati vizita presedintelui turc. Pe agenda discutiilor se va afla si subiectul sprijinului financiar, sustin sursele.Doi oficiali europeni de rang inalt de la Bruxelles au confirmat discutiile cu privire la un posibil sprijin financiar, dar au insistat ca Fondul Monetar International va trebui sa fie si el implicat. Alti oficiali au apreciat ca Banca Europeana de Investitii sau Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ar putea acorda imprumuturi pentru proiecte concrete, insa astfel de masuri ar avea nevoie de acordul statelor membre UE.Lira turceasca a pierdut aproximativ 38% din valoare in raport cu dolarul de la inceputul acestui an, pe fondul ingrijorarilor cu privire la efectele influentei presedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobanzi mai mici si al inrautatirii relatiilor cu SUA.