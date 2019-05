Germania ar putea introduce o taxa pe tranzactiile financiare la nivel national

Germania si alte state membre ale UE incearca sa ajunga la un acord privind o taxa pe tranzactiile financiare, iar saptamana trecuta Scholz a declarat ca se asteapta la progrese in introducerea unui astfel de impozit in cel putin noua tari din UE pana in trimestrul trei din 2019.Daca nu se va realiza acest obiectiv, sustine Spiegel, atunci Scholz este pregatit sa introduca totusi taxa in Germania deoarece vrea sa finanteze o pensie de baza pentru angajatii cu venituri scazute, o reglementare pe care vor sa o adopte reprezentantii din guvern ai social-democratilor (SPD), partid din care face parte si ministrul de Finante."Daca nu se va ajunge la un acord privind introducerea taxei pe tranzactiile financiare la nivel international, atunci Germania trebuie sa mearga mai departe", a declarat o sursa oficiala pentru Der Spiegel.Un purtator de cuvant al Ministerului german de Finante a declarat, referindu-se la taxa pe tranzactiile financiare: "Activitatile legate de aceasta reglementare continua la nivel european. Asteptam sa vedem ce se va decide".