Germania ar putea renunta la carbune pana la sfarsitul anului

Institutia a precizat ca discutiile cu grupul german de utilitati RWE - care solicita compensatii de miliarde de euro - progreseaza in mod constructiv.O comisie guvernamentala speciala a decis in ianuarie faptul ca, pana la sfarsitul anului 2038, Germania ar trebui sa renunte sa mai arda carbune pentru a obtine energie. De asemenea, Comisia, compusa din politicieni, cercetatori si lobisti, a propus acordarea unor ajutoare de cel putin 40 de miliarde de euro pentru regiunile afectate de renuntarea la carbune.Renuntarea la carbune afecteaza semnificativ companiile care opereaza termocentralele, inclusiv RWE, cel mai mare producator de electricitate din Germania.Ministerul Economiei a apreciat ca negocierile cu RWE sunt in stadiu avansat.In 2017, conform datelor Biroului Federal pentru Statistica, 37% din energia electrica a Germaniei a fost obtinuta din arderea carbunelui in termocentrale.