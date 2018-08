Germania are nevoie de aproape 40.000 de profesori

"Nu ne-am confruntat cu o astfel de lipsa dramatica de profesori in Germania, in ultimele trei decenii. In total, lipsesc 40.000 de profesori", a declarat Heinz-Peter Meidinger, presedintele Asociatiei Profesorilor Germani (DL).Problema este rezultatul unei combinatii de factori: cresterea natalitatii, afluxul de refugiati, iesirea la pensie a unei generatii de profesori, lipsa de investitii si educatie si obstacolele pe care le intampina studentii in a accede la programele de pregatire pedagogica din cadrul universitatilor. Cele mai grave probleme sunt la scolile unde salariile profesorilor sunt cele mai mici: scolile elementare, scolile profesionale si scolile pentru copiii cu dizabilitati.Unele landuri germane incearca sa rezolve acest deficit prin faptul ca permit persoanelor care nu au o diploma de profesor sa predea la clasa. De exemplu, landul Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land din Germania, recruteaza absolventi de universitate cu experienta in campul muncii care sa dobandeasca pregatirea de profesor in cadrul scolii. Dupa doi ani de practica si teorie ei pot ocupa posturile de profesor calificat.Este o solutie controversata intr-o tara unde functionarii, chelnerii si chiar comerciantii au nevoie de mai multi ani pentru a-si obtine diplomele in domeniul de activitate. Exista chiar si un cuvant special pentru cei care urmeaza aceasta traiectorie profesionala neconventionala, "quereinsteiger", adica persoanele fara pregatire formala in domeniul invatamantului.In anul 2013, ministrii Educatiei din cele 16 landuri germane au acceptat ca "quereinsteiger" poate fi permisa doar ca o ultima solutie pentru a acoperi, temporar, un deficit de profesori. "Insa aceasta solutie temporara tinde sa devina una pe termen lung spre nemultumirea educatorilor", sustine presedintele sindicatului profesorilor (VBE), Udo Beckmann, care cere aceleasi standarde pentru pregatirea noilor veniti.Modul traditional pentru a deveni profesor este unul solicitant in Germania. Absolventii de liceu trebuie sa aiba note foarte bune la numeroase materii pentru a fi acceptati la programele pedagogice din universitati, care pot dura chiar si sapte-opt ani. Criticii acestor cariere traditionale, cum este Peter Struck, profesor la Universitatea din Hamburg, spun ca obstacolele sunt prea mari si sunt prea putine locuri disponibile, ceea ce are drept rezultat prea putini absolventi de module pedagogice.Un studiu recent realizat de Fundatia Bertelsmann a estimat ca, pana in 2025, vor trebui angajati aproximativ 105.000 de profesori pentru a acoperi nevoile scolilor primare din Germania, si doar maxim 70.000 de absolventi de module pedagogice din universitati ar putea sa inceapa sa lucreze in domeniu pana atunci. Daca aceste cifre se vor adeveri, "quereinsteiger" ar putea deveni o practica si mai raspandita, noteaza Deutsche Welle.