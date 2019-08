Germania are un excedent bugetar de peste 40 de miliarde de euro la sase luni, in pofida incetinirii economiei

Germania a fost capabila sa profite de pe urma situatiei favorabile de pe piata muncii gratie taxelor si contributiilor sociale, a subliniat marti Oficiul federal de statistica (Destatis) . Excedentul bugetar de 40,77 miliarde de euro inregistrat in primul semestru al acestui an este echivalent cu 2,7% din Produsul Intern Brut.Excedentele bugetare inregistrate in mod frecvent de Germania au generat critici din partea statelor mai sarace care sustin ca Germania ar putea sa cheltuie mai mult si sa investeasca peste hotare. De asemenea, Germania este criticata de SUA pentru sumele insuficiente alocate pentru aparare, in pofida angajamentelor asumate in cadrul NATO.De asemenea, marti, Oficiul federal de statistica a confirmat o estimare preliminare conform careia Produsul Intern Brut al Germaniei s-a contractat cu 0,1% in al doilea trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, dupa un avans de 0,4% in primele trei luni ale anului.Destatis a explicat ca exporturile au scazut mai puternic decat importurile in al doilea trimestru, ceea ce a sters 0,5 puncte procentuale din avansul economiei. Investitiile in constructii au scazut si ele cu 1% in trimestrul al doilea.Daca economia Germaniei se va contracta si in trimestrul al treilea, perioada iulie-septembrie, atunci prima economie europeana va intra in recesiune tehnica. Cu toate acestea, analistii se asteapta la o recesiune modesta. Autoritatile de la Berlin mizeaza pe ansamblul acestui an pe o crestere economica de 0,5%, dupa un avans de 1,5% in 2018.O serie de oficiali guvernamentali au lasat sa se inteleaga ca Berlinul ar putea adopte noi stimulente fiscale legate de un pachet de masuri destinate protejarii mediului, iar unii au sugerat ca Guvernul german ar putea sa asume noi datorii pentru a finanta aceste masuri.