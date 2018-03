Germania avea in 2017 cele mai multe joburi neocupate de la reunificare. Ce artificii fac nemtii pentru a atrage tineri din toate tarile

recorduri pe banda rulanta

In ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de munca neocupate la nivel national - cel mai ridicat nivel de dupa reunificarea Germaniei, in 1990 - arata datele IAB, transmite Reuters.Comparativ cu trimestrul precedent, s-a inregistrat o crestere de 85.000 de locuri de munca vacante, iar fata de perioada similara din 2016 un avans de 128.000.In vestul tarii erau 918.000 de locuri de munca vacante, in timp ce in est erau 265.000, arata datele Institutului pentru cercetarea fortei de munca, care colecteaza datele de la 15.000 de angajatori din toate sectoarele economiei.Cea mai mai ridicata cerere de angajati este in industria prelucratoare si in constructii, a declarat Alexander Kubis, cercetator in cadrul IAB.In constructii era un deficit de angajati de 98.000 in trimestrul patru din 2017, in crestere cu 24%, in timp ce in industria prelucratoare erau 161.000 de locuri de munca vacante, un avans de 35% fata de perioada similara din 2016.De asemenea, companiile germane au initiat programe de pregatire pentru cetateni din alte state europene unde somajul in randul tinerilor este la un nivel ridicat, inclusivOficiul Federal pentru Munca a anuntat saptamana trecuta ca numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca a coborat in februarie cu 22.000, pana la cifra ajustata de 2,39 milioane de persoane.Rata somajului, care masoara proportia persoanelor fara loc de munca in raport cu populatia apta de munca, s-a mentinut in februarie la 5,4%. Este cel mai redus nivel de dupa reunificarea Germaniei, in 1990. Analistii se asteptau ca rata somajului sa se mentina la 5,4%, iar numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sa scada luna aceasta cu 15.000.